Sbarco dei migranti, la Geo Barents arriva a Salerno: tra i 248 stranieri, oltre 80 minori

E' attraccata al porto commerciale di Salerno, la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, questa mattina. A bordo, ci sono 248 migranti, di cui 228 uomini e 20 donne, salvati in diverse operazioni nel Mediterraneo. Accompagnata dalle pilotine, la nave è entrata nel molo 3 Gennaio intorno alle 8.30. Nelle acque del porto, presenti una motovedetta della Guardia costiera e due imbarcazioni della Guardia di Finanza. Imponente la presenza lungo la banchina tra forze dell'ordine, volontari della Protezione civile e sanitari del 118. Presente, oltre al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari, anche una rappresentanza del forum antirazzista di Salerno che ha esposto uno striscione con su scritto "refugees welcome".

Foto di Guglielmo Gambardella

A bordo della nave ci sono anche 84 minori, di cui 78 non accompagnati che saranno presi in carico dal Settore Politiche Sociali del Comune. Salerno ospiterà, grazie alla propria rete di accoglienza, circa 20 minori, mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale SAI.

Resta attiva e pronta, tuttavia, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare un una prima e pronta accoglienza a chi sta per raggiungere, dopo un difficile e tormentoso viaggio, le nostre coste.