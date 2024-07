Sbarco migranti, il sindaco:"In tanti hanno subito violenze". Il Prefetto: "Ritmo sbarchi rallentato"

C'erano tantissimi bambini, molti dei quali non accompagnati, sulla nave Geo Barents attraccata questa mattina al porto di Salerno con 99 migranti. “Dalle prime informazioni raccolte. Tanta l’amarezza del sindaco Vincenzo Napoli: “ La stragrande maggioranza, tra cui donne e bambini, hanno subito soprusi e violenze fisiche e psicologiche di ogni tipo. È una tragedia immane. Come Amministrazione comunale mettiamo in campo sostegno e percorsi per seguire queste persone che, dopo l'inferno subito, arrivano nel nostro Paese con la speranza di un futuro migliore”.

Il calo degli sbarchi

"Non possiamo escludere" che vi siano ulteriori sbarchi, ma, "certamente, finora, il ritmo si è rallentato perchè abbiamo avuto meno sbarchi rispetto agli anni precedenti". Lo ha dichiarato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, parlando con i giornalisti al molo Manfredi. "Però, ora, con la stagione estiva l'attività può incrementarsi e noi siamo pronti ad accogliere altre navi. Poi, vedremo".