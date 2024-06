Sbarco di Migranti, Salerno attende la nave Geo Barents: attivata la macchina dell'accoglienza

Attraccherà poco dopo le 18 di oggi, al Molo Manfredi, la nave Geo Barents con a bordo 84 persone, delle quali 62 adulti, 2 donne adulte e 20 minori, di cui 19 non accompagnati e una bambina piccola. I migranti, tutti in buona salute e provenienti da Gambia, Guinea, Etiopia, Egitto, Eritrea, Senegal, Ghana, Mali, Siria, Sudan, sono stati recuperati in due operazioni di soccorso in ambito internazionale. Di ieri mattina, la riunione in Prefettura per coordinare le operazioni di accoglienza guidate dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno. In provincia di Salerno resteranno 38 persone, il resto verrà trasferito in Calabria. Non sono segnalati problemi sanitari a bordo. Nel corso dei controlli affidati alle forze dell’ordine, dunque, si cercherà anche di verificare se, tra le persone soccorse, vi siano scafisti.

Si tratta del secondo sbarco dall’inizio del 2024, nella precedente circostanza il 5 gennaio scorso, la nave “Open Arms” dell’omonima Ong spagnola approdò al Molo Manfredi con 60 migranti a bordo. In prima linea, la Protezione Civile del Comune di Salerno, nonchè i volontari, forze dell'ordine, i sanitari, tra cui quelli del Vopi, associazioni e mediatori.

In aggiornamento