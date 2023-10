Sbarco a Salerno, diversi migranti irregolari "messi alla porta" in via Dei Carrari: "Ora dove andiamo?"

"Dovete uscire". Se lo sarebbero sentiti dire, questa sera, circa una 40ina di giovani sbarcati stamattina a Salerno dalla Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere approdata in città, in quanto per la loro nazionalità, per legge, non è previsto alcun piano di accoglienza.

Senza conoscere la lingua italiana e con nulla in tasca, dunque, numerosi giovani provenienti principalmente dal Bangladesh stanno sostando dinanzi ai cancelli di via Dei Carrari, a Salerno, dove si è tenuta l'identificazione e si è proceduto con lo smistamento degli stranieri assegnati ai vari centri di accoglienza per adulti. Evidentemente, i cittadini extracomunitari in questione non rientrano tra i migranti da accogliere e sono destinatari di un provvedimento di espulsione. Tuttavia, anche in tal caso, risulta quantomeno dubbia tale modalità di respingimento denunciata dagli stessi giovani, reduci della traversata della speranza. C'è da chiedersi, infatti, dove andranno questa notte e in che modo potranno vivere se, come da loro testimoniato, sono stati messi letteralmente alla porta nel giorno stesso del loro approdo a Salerno. A supportarli con viveri e beni di prima necessità, intanto, Antonio Bonifacio Direttore dell'ufficio Diocesano Migrantes che, appresa la notizia "dell'allontanamento" dei ragazzi, è giunto immediatamente in via Dei Carrari, dove i malcapitati, con ciabatte o scalzi, si aggiravano senza meta, in cerca di risposte e aiuti.