Sbarco migranti, il racconto di Fulvia Conte (Msf): "Molti hanno subito torture e violenze"

I 99 migranti sbarcati oggi a Salerno "erano su un gommone assolutamente sovraffollato, senza alcun tipo di giubbotto di salvataggio, senza nulla e con un motore molto piccolo". Lo racconta ai giornalisti Fulvia Conte, responsabile per la ricerca e il soccorso di Msf, mentre, questa mattina, erano in corso le operazioni di sbarco dalla Geo Barents a Salerno.

Il racconto

Conte racconta passo dopo passo com'è avvenuto il salvataggio: "Li abbiamo trovati in acque internazionali, a 26 miglia dalla Libia, su questo gommone dal quale sono caduti durante l'intervento dei libici. Appena i soccorritori e le soccorritrici si sono avvicinati, le persone hanno iniziato a sollevare i bambini per farli salvare all'inizio. Infatti, nelle prime immagini, si vedono questi bebè sollevati sulle teste delle persone per cercare di salvare almeno loro". "Il salvataggio è stato abbastanza complicato". "E' stato, come abbiamo pubblicato e denunciato, ostacolato da una motovedetta che veniva dalla Libia che è intervenuta, durante il soccorso, causando la caduta in acqua di più di trenta persone. Siamo riusciti a recuperare tutte le persone a bordo. C'erano tantissimi minori, tantissimi bambini, moltissimi al di sotto di un anno, dei quattro e dei dieci anni, alcuni di loro che viaggiavano non accompagnati". "Tutte le persone che sono a bordo hanno subito situazioni allucinanti in Libia", riferisce la responsabile per la ricerca e il soccorso di Medici senza frontiere. "Anche alcuni minori hanno subito delle violenze, degli abusi, delle torture e delle violenze fisiche e psicologiche. Tutte le persone sono estremamente vulnerabili. Ci sono moltissime persone che hanno subito violenze fisiche e violenze sessuali; famiglie che sono state separate nel deserto e separate in acqua, che hanno subito situazioni assurde in Libia". "Adesso, lo sbarco è solo un passaggio perchè, finalmente, possono toccare una terra sicura e, da qua in poi - conclude Conte - avranno sicuramente bisogno di cure particolari".