Sbarco migranti a Salerno, vertice in Prefettura. Il sindaco: "Operazioni veloci per il maltempo"

"La nave viaggia a 5 nodi e si prevedono 19 ore fino all'arrivo nelle nostre acque. La nave non potrà restare in rada per le condizioni meteomarine avverse, perchèabbiamo il mare che sta crescendo, quindi devono sbarcare subito. Questo accelera i tempi dell'organizzazione. Ma, credo che saremo in grado di reggere l'urto". A dirlo è il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al termine di una riunione con la prefettura che precede l'arrivo, al porto salernitano assegnato dalle autorità italiane come approdo, della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere con a bordo 248 migranti. La nave arriverà in tarda serata o domattina, a secondo delle condizioni del mare, e l'ormeggio è previsto al molo 3.“Le cose vengono rese un po' più complicate dal fatto che in Campania abbiamo un'emergenza a Ischia che è gravissima. Quindi, anche la dislocazione delle forze, delle risorse della Protezione civile si carica di quest'altra difficoltà, ma comunque la spunteremo".

Salerno città accogliente

Il primo cittadino sottoina che “Salerno è una città particolarmente accogliente da questo punto di vista. Credo che noi abbiamo contribuito a tenere alto l'onore dell'Italia nelle intemperie tragiche degli anni passati". “Salerno - ricorda - ha dato ospitalità, nei limiti delle sue umane possibilità, a tutti. Abbiamo accolto le salme di 26 giovani donne morte in una tragedia del mare. Abbiamo un costume morale che ci dispone ad accogliere quanto e' possibile e oltre quanto e' possibile". Quanto alle operazioni di sbarco, spiega che, "non appena ci sarà comunicato oltretutto la provenienza dei migranti, potremo allestire i nostri mediatori culturali, traduttori e anche un supporto psicologico. Poi, con l'Asl si faranno tutte le operazioni di routine. E' una operazione abbastanza complessa alla quale stiamo tentando di dare risposta".

Comunque, dalla nave "sbarcheranno tutti i migranti". A bordo, "ci sono 80 minori - chiarisce l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto - non si sa ancora quanti uomini e quante donne. Dobbiamo verificare anche quanti eventuali casi Covid, ma sembrerebbe che ad oggi non risulti alcun caso Covid. L'allestimento sarà simile a quello dell'ultimo sbarco, quindi in qualche maniera daremo risposta immediata per una prima accoglienza, in attesa di dislocarli poi nelle varie strutture di competenza del mondo del terzo settore che e' sempre vicino al Comune di Salerno". Per la presenza di forze dell'ordine e volontari impiegati nelle operazioni di sbarco, de Roberto assicura che "c'è piena disponibilità da parte di tutti. Oltretutto lo sbarco dovrebbe avvenire nelle prime ore della mattina, quindi questo aiuterà sicuramente a non avere problematiche con la questione Luci d'Artista. Non dovrebbero esserci grosse difficoltà logistiche. Pensiamo di poter gestire questo sbarco come abbiamo fatto con i precedenti, in piena serenità e con la massima collaborazione da parte di tutti", conclude de Roberto.