Sbarco migranti a Salerno, il prefetto Esposito: "Sulla nave presenti anche neonati"

Sulla nave della Geo Barents che sbarcherà a Salerno domattina ci sono anche dei neonati. A renderlo noto il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, a margine della riunione convocata in Prefettura per predisporre la macchina dell'accoglienza.

Lo sbarco

Le nazionalità dei migranti presenti sulla sono varie: molti provengono dall'Africa (Burkina Faso, Guinea, Mali, Ghana), dalla Siria e dall'Asia, inclusi alcuni dal Pakistan. "La composizione dei migranti - ha spiegato il prefetto - è eterogenea, con un numero piuttosto consistente di minori, inclusi molti non accompagnati. Anche per questi minori ci siamo attrezzati per accoglierli nelle migliori condizioni possibili. Alcuni bambini sono molto piccoli, persino sotto l'anno di età, e ci impegniamo ad accoglierli con tanta umanità, fornendo tutti i servizi necessari. Stiamo cercando di accelerare al massimo le operazioni di sbarco, considerando le alte temperature, per contenere al minimo i tempi richiesti per lo screening sanitario e l'identificazione, così da avviarli quanto prima ai centri di accoglienza".