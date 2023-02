Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno, in moto la macchina dell'accoglienza

E' previsto nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.30, un nuovo sbarco di migranti al Porto di Salerno. Venti, gli stranieri di nazionalità sub-sahariana, di cui 3 minori accompagnati, che sono stati recuperati da un mercantile al largo della Sardegna, dalla nave "Eco Adriatica".

L'attracco

L'attracco è previsto presso lo scalo commerciale di via Ligea. In moto, dunque, la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura, con il supporto delle Politiche Sociali guidate dall'assessore Paola De Roberto, del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno capitanato da Mario Sposito. "Interveniamo con il Pronto Intervento Sociale, quindi con il trasporto dell'Humanitas e il supporto della Caritas per quanto riguarda pasti e vestiti e con la Protezione Civile per affiancare l'Asl- ha commentato l'assessore comunale alle Politiche Sociali, De Roberto- Salerno rimane una città presente sui bisogni dei più deboli: ci siamo anche in questa occasione". I migranti saranno condotti presso il centro d'accoglienza della Croce Rossa di via dei Carrari, per poi essere trasferiti presso le loro destinazioni.