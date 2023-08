Trentesimo sbarco di migranti a Salerno: sono 114 "lasciati sotto al sole e senz'acqua"

Salerno si prepara ad accogliere i 114 migranti (tutti uomini maggiorenni provenienti da Bangladesh, Egitto, Palestina e Siria) che sono in viaggio a bordo della nave tedesca Sea Eyes 4 battente bandiera tedesca. Il trentesimo sbarco nella nostra città è previsto, presso il porto commerciale, alle ore 11.

Le condizioni di salute

Si tratta di uomini salvati a largo della Sicilia e trovati in condizioni di salute davvero precarie. "L'equipaggio di Sea Eye 4 - scrive sui social la Ong - è riuscito a salvare 114 persone dall'angoscia in tre soccorsi nelle ultime 72 ore. Il primo soccorso è stato nel profondo della notte, il secondo ieri pomeriggio. Quando il nostro equipaggio è arrivato alla terza emergenza marina, quattro persone erano prive di sensi. Secondo i sopravvissuti, una persona è stata incosciente per più di un giorno. Le persone sono state lasciate senza protezione dal mare e dal sole per diversi giorni. Disidratazione, caldo e giorni pre-malattie non trattate come il diabete possono poi portare rapidamente a una situazione pericolosa per la vita. Tutte e quattro le persone hanno già ricevuto cure mediche acute e stabilizzate dal nostro equipaggio a bordo del Sea-Eye 4".

L'accoglienza

Ieri riunione operativa in Prefettura a Salerno per organizzare la macchina dell'accoglienza già rodata da anni. Anche se - denunciala Ong - "secondo la legge marittima, Malta sarebbe stata responsabile del coordinamento delle emergenze marittime, ma non ha risposto alle richieste della nostra nave di soccorso".

In aggiornamento