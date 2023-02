Sbarco di migranti a Salerno: fermato presunto scafista

Un trentenne di nazionalità algerina è stato fermato, la scorsa notte, perché indagato per aver organizzato e gestito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di 20 suoi connazionali, tra cui 2 donne e 3 bambini; in particolare le prime risultanze investigativa, derivanti da prove dichiarative e da immagini riprodotte dagli stessi migranti, hanno consentito di individuare, salvo ulteriori approfondimenti, l’indagato come scafista al timone dell’imbarcazione che li trasportava.

Le indagini

L'uomo arrestato aveva già violato più volte la normativa sull’immigrazione. In particolare, nel 2016 aveva avuto un respingimento da Cagliari, nel 2018 una espulsione dal prefetto di Taranto. Nel 2019 è stato arrestato in quanto rientrato illegalmente a Cagliari. Nello stesso anno è stato colpito da espulsione a Varese che gli commina una seconda espulsione anche nel 2020

I migranti, domenica 19 febbraio, sono stati soccorsi e tratti in salvo in acque nazionali da una motonave mercantile battente bandiera italiana e poi condotti nella giornata di ieri al porto commerciale, dove hanno ricevuto le prime cure e la prima assistenza come previsto dal protocollo della Prefettura di Salerno.