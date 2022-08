Sbarco dei migranti: è approdata a Salerno la Ocean Viking, al via le operazioni di accoglienza

E' approdata stamattina al porto di via Ligea, la nave Ocean Viking, per lo sbarco di 387 migranti, di cui 149 minori: in moto, la macchina dell’accoglienza. Dalle prime luci dell'alba, il Comune, le forze dell'ordine, i sanitari e i volontari hanno allestito i punti di identificazione e di soccorso per gli stranieri reduci dal lungo viaggio della speranza in mare.

A coordinare le operazioni, la Prefettura che, ieri mattina, ha convocato il vertice dedicato allo sbarco. Le attività al porto sono in corso: a quelle, seguirà l'affidamento dei migranti nelle strutture di accoglienza.