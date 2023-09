Nuovo sbarco nel porto di Salerno: attesi 184 migranti, 40 sono minorenni

Nuovo sbarco di migranti nel porto di Salerno. Domani (giovedì 14 settembre), intorno alle 8, è previsto l’arrivo di una nave cargo Bbc Edge con a bordo 184 persone di nazionalità africana (165 uomini, 19 donne e 42 minorenni di cui 5 non accompagnati), che, nei giorni scorsi, hanno rischiato la vita in mare pur di arrivare in Italia, ma sono state in salvo lungo le coste siciliane. Anche in questo caso è partita la macchina dell’accoglienza che vede in prima fila le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, la protezione civile, il settore delle politiche sociali del Comune.