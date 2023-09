"Truffa" sull'abito da sposa, raggiro ad una giovane

Truffata sull'acquisto di un abito da sposa, questo quanto denunciato da una ragazza di Sarno. Ieri l'ultima udienza del processo, che vede imputata una donna per truffa, titolare di un atelier di Scafati, accusata di aver venduto ad una donna un abito diverso rispetto a quello provato dalla persona offesa. L'abito originale, infatti, faceva parte della collezione di Enzo Miccio, il wedding designer che ieri è stato sentito in qualità di testimone, oltre che come parte lesa nel procedimento.

Il processo

La sentenza arriverà a gennaio. Miccio ha chiarito di aver denunciato anch'egli l'accaduto, nel 2018, dopo essere stato contattato per una difformità rispetto al vestito finito poi nell'atelier, attraverso la distribuzione. L’ipotesi sostenuta dall’organo inquirente è che la ragazza si vide recapitare un modello differente e non originale, rispetto a quello che le era stato mostrato. Stando al capo d'imputazione, infatti, si sarebbe trattato di un'imitazione dei modelli ideati dall'azienda di Enzo Miccio. La donna pagò 2200 euro di acconto, che non le sarebbero stati poi restituiti.