Vessazioni e abusi su minori, in tre a processo con immediato

Ci sarà il processo per le tre persone arrestate mesi fa, tra Pompei e Scafati, accusate di maltrattamenti contro familiari, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. Per i tre c'è il giudizio immediato, a firma della procura di Salerno. I fatti sarebbero stati commessi tra Scafati e Pompei a partire dal 2008.

Le accuse

Secondo le accuse, una delle vittime, sin da piccola, sarebbe stata più volte percossa dal padre con violenza, anche mediante l’uso di un ferro da stiro e un mestolo, oltre che sottoposta a pretese punitive crudeli; un’altra vittima minore sarebbe stata indotta, invece, a prostituirsi da sua madre ed insieme alla stessa ad avere rapporti sessuali a pagamento con uno degli indagati, un operaio di Scafati, trovato anche in possesso di materiale pedopornografico che riguardava i suoi nipoti. L'uomo aveva negato ogni accuse, durante l'interrogatorio, spiegando di non aver mai toccato la minore. Il ritrovamento di quel materiale video, invece, gli era valso anche l'accusa di pornografia minorile. I maltrattamenti - contestati alla famiglia dei tre ragazzi - sarebbero durati oltre 10 anni. I tre finirono in carcere. L'indagine era nata dalla denuncia di una delle zie delle vittime, dopo la scoperta di materiale compromettente su di un tablet in uso a una delle due minori.