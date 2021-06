Scafati, due giovani feriti a coltellate durante una rissa: indagano i carabinieri

Due giovani sono stati feriti con un coltello, uno di loro al torace, al termine di una lite scoppiata nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, a Scafati, davanti al centro commerciale Plaza. I due sono finiti in ospedale, con le condizioni di entrambi sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il fatto

Sconosciuti i motivi di una rissa che avrebbe coinvolto più persone, anche ragazzi di età minore. Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza per identificare i ragazzi coinvolti e il responsabile del duplice ferimento. Secondo una ricostruzione, molte sarebbero le persone che avrebbero partecipato alla rissa, con due gruppi contrapposti. Ci sarebbero anche più di due feriti, ma in maniera meno grave rispetto ai primi due. I militari acquisiranno anche i filmati di videosorveglianza della zona per identificare tutti i coinvolti.