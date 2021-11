Inchiesta su tentato furto all'Acse di Scafati: indagato dipendente

I carabinieri di Scafati indagano su un furto commesso all'interno dell'Acse. Ad agire sarebbe stato un dipendente, che ora rischia il licenziamento. L'Acse è la società partecipata del comune di Scafati

Le indagini

L'uomo sarebbe stato sorpreso in via Diaz, all'interno dell'azienda, grazie alle telecamere di sorveglianza. Stava portando via alcuni oggetti, come apparecchi elettrici utili per la raccolta dei rifiuti Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche). L'uomo è stato denunciato a piede libero, ma rischia ora anche il licenziamento, con l'iter disciplinare già avviato dall'amministratore delegato. L'episodio è monitorato anche dal sindaco di Scafati, in vista di potenziali provvedimenti.