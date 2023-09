Sfonda il vetro dell'autobus con il casco e si dà alla fuga: ferito autista salernitano

Sfonda il vetro del bus con un casco da motociclista e manda l’autista in ospedale. È successo nel Rione Mazzini ad Avellino. Vittima dell'insano gesto un 43enne di Scafati, trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Avellino.

Il fatto

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato l'uomo a prendere di mira il bus di Air Campania. Al momento dell'aggressione il pullman era fermo, così l'uomo si è avvicinato al mezzo dal lato dell’autista e con il casco ha sferrato un colpo che ha mandato in frantumi il vetro. Le schegge hanno colpito al volto l’operatore, che ha rimediato anche un paio di colpi al braccio. Poi il giovane si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del gesto. "Atti di questo tipo sono inqualificabili e inaccettabili. È l’ennesima vile aggressione che evidenzia la necessità di maggiori controlli sui territori. Confido nella individuazione del responsabile da parte delle forze dell’ordine, che ringrazio per il pronto intervento. Questi delinquenti mettono a rischio l’incolumità dei passeggeri e dei nostri operatori. A Michele la mia vicinanza e l’augurio di pronta guarigione" ha detto l’Amministratore di AIR Campania Anthony Acconcia.