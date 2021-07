Scafati, l'ex sindaco Pasquale Aliberti picchiato in strada

In si sono avvicinati a lui mentre percorreva la strada adiacente via Aquino. Aliberti, di professione medico, è fino all'ospedale di Sarno perchè ha riportato diverse ferite

L’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti è stato aggredito, nei giorni scorsi, da due persone che lo attendevano in sella ad una moto nei pressi della sua abitazione.

Il fatto

I due – riporta La Città – si sono avvicinati a lui mentre percorreva la strada adiacente via Aquino. In pochi minuti, probabilmente dopo un’accesa lite, lo hanno riempito di botte fino a mandarlo in ospedale a Sarno, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico ed escoriazioni al volto, agli arti, alla schiena e alla spalla. Mistero, al momento, sull'identità degli autori dell'aggressione che si sono dati alla fuga e su ciò che l'ha provocata. Aliberti, medico di professione, imputato nel processo antimafia “Sarastra”, da tempo denuncia sui social presunti intrecci tra la politica locale e la criminalità.