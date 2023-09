Picchia la fidanzata davanti alle amiche e ai passanti: giovane nei guai

Momenti di tensione, mercoledì sera, in Piazzetta Sansone a Scafati, dov’è avvenuto un violento litigio tra una ragazza di 20 anni e il suo fidanzato alla presenza di alcune amiche di lei. I toni si sono subito accesi e dalla voce grossa si è passati ai fatti, con il giovane che si è scagliato fisicamente con la 20enne. Inutili i tentativi degli altri presenti di bloccarlo.

Il caso

Per placare gli animi, è stato necessario l’intervento dei passanti. La 20enne ha riportato lievi ferite alla testa, alle gambe e braccia, mentre è il fidanzato si è dato alla fuga. Sembra che quest’ultimo sia stato denunciato più volte dalla vittima per comportamenti simili. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.