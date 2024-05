Nuova aggressione a Scafati: un extracomunitario avrebbe ferito gravemente il titolare di una pizzeria in via Zara. L'episodio è avvenuto domenica sera intorno alle 22. Stando ad una prima ricostruzione, l'aggressore sarebbe entrato nella pizzeria e avrebbe iniziato a discutere con il proprietario. In pochi istanti, la situazione è degenerata e l'uomo avrebbe colpito il titolare alla testa con un oggetto contundente raccolto per strada.

L'aggressione

La vittima ha riportato una ferita alla testa ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove ha ricevuto le cure necessarie.