Scafati senza corrente, Aliberti attacca Enel: "Chiederemo risarcimento danni senza precedenti"

Disagi in corso, a Scafati, dove continua a mancare l’energia elettrica in diversi punti della città. Tale situazione, che dura ormai da ore, provoca l’ira del sindaco Pasquale Aliberti contro l'Enel “Scafati è in ginocchio, questo caldo famiglie in difficoltà. Chiederemo risarcimento danni senza precedenti” annuncia, con un post, pubblicato su Facebook. Sono tante, infatti, le segnalazioni da parte di attività commerciali e famiglie.