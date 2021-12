Ambulanza bloccata dal maltempo, donna muore in attesa dei soccorsi a Scafati

Bloccati in strada a causa del maltempo. Tragedia a Scafati, in via Longole, quando a fine novembre un mezzo di soccorso non è riuscito a giungere sul posto indicato in ragione delle condizioni della strada.

Il dramma

Lo scorso 29 novembre M.M., 88 anni, si era sentita male. Poi il decesso. Prima, la famiglia aveva allertato più volte il 118, ma a quanto pare le ambulanze erano bloccate lungo la strada. A raccontare i particolari è stata la figlia: "Non possiamo vivere e morire così. Le ambulanze - riporta SarnoNotizie - non sono riuscite ad arrivare, neppure il medico per constatare il decesso. Abbiamo richiesto i soccorsi alle 12:30, poi abbiamo vissuto delle ore angoscianti. Mio marito ha cercato di fare strada all’ambulanza con la sua ape car, aprendo l’acqua ed un varco. Una tragedia. Io non so se mia madre potesse essere salvata, non lo saprò mai ma sicuramente i mezzi qui non possono passare quando il fiume rompe gli argini per il maltempo".