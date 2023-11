Scafati al setaccio: arrestato uno spacciatore, nei guai un 17enne sorpreso con un tirapugni

Carabinieri in azione a Scafati, insieme ad una squadra di intervento operativo del X Reggimento della Campania di Napoli: è stato arrestato, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio, un 21enne trovato in possesso di circa 245 grammi di hashish e 0,2 grammi di marijuana. Denunciato anche un 17enne per porto di armi abusivo, in quanto è stato sorpreso con un tirapugni.

I provvedimenti

Il maggiorenne è finito agli arresti domiciliari, mentre il minore affidato in una comunità, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.