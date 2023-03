Beccato con la cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 28enne scafatese

Un 28enne originario di Scafati è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri il giovane è stato fermato e perquisito dai carabinieri di Nocera Inferiore, che lo hanno trovato in possesso di 11,40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente. Successivamente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.