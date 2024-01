Minaccia di far esplodere la bombola del gas per opporsi all'arresto: 43enne nei guai

Per opporsi all'arresto si barrica in casa per due ore, minacciando di far esplodere una bombola a gas. È successo a Scafati con protagonista un 43enne del posto. Il tenente colonnello Gianfranco Albanese, comandante del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, giunto subito sul posto con il comandante della Tenenza di Scafati, tenente Vincenzo Esposito, ha disposto per motivi di sicurezza l'evacuazione dell'edificio e l'attivazione del militare negoziatore, ma anche il personale specializzato dell'Aliquota di primo intervento del comando provinciale carabinieri di Salerno. Intervenuto sul posto anche personale del 118 e vigili del fuoco. Nel corso della successiva interlocuzione avviata dai carabinieri, l'uomo, in stato di agitazione, è stato poi ricondotto alla calma per i successivi adempimenti del caso.