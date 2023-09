Andava in giro con cocaina e crack: arrestato 55enne a Scafati

Un 55enne di Scafati è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ’uomo è stato fermato dai carabinieri a bordo di un’auto e, al termine della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina/crack suddivisi in 10 dosi ed un cellulare utilizzato verosimilmente per la stagione dei traffici illeciti, successivamente sottoposti a sequestro. Il 55enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.