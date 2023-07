Scafati avrà il suo primo asilo nido comunale: l'annuncio di Aliberti

Dopo trent’anni di attesa la città di Scafati avrà il suo asilo comunale. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Pasquale Aliberti, ha approvato una delibera che prevede la manutenzione al piano terra del corpo “B” del centro sociale Santa Maria delle Grazie per la realizzazione di un micronido comunale.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “La rinascita di una Città passa anche attraverso le azioni per social: dopo trent'anni finalmente apriremo a settembre il primo asilo nido comunale di Scafati e a breve programmeremo anche il secondo. Una politica questa che segue la direzione delle famiglie in un momento in cui le famiglie vengono mortificate per le mancate attenzioni proprio da parte della politica. Dal mio insediamento ho trovato in vari settori milioni di euro mai spesi in questi anni, anche per il sociale, soldi disponibili per i più deboli, letteralmente accantonati”