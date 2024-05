Scafati, atto intimidatorio nei confronti del coordinatore cittadino di Noi Moderati

Atto intimidatorio ai danni del coordinatore cittadino di Noi Moderati Scafati, Amedeo Auriemma. Nel mirino la sua auto, a cui sono state bucati gli pneumatici. Il coordinamento provinciale di Noi Moderati e il vice presidente del partito alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, esprimono massima solidarietà.

“Non abbasseremo mai la guardia, le immagini di videosorveglianza sono state consegnate alle forze dell’ordine. Auriemma, così come tutti i protagonisti del tavolo provinciale per la sanità, stanno facendo un lavoro importante. Non ci fermeranno questi attacchi vigliacchi” sottolinea il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.