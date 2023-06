Cinque auto abbandonate nei pressi di una scuola, scatta maxi rimozione

Auto abbandonate nei pressi di una scuola a Scafati, la polizia municipale le rimuove dopo segnalazione. Le vetture erano in stato di abbandono e creavano anche problemi per la circolazione.

L'intervento

I primi controlli svolti sui veicoli hanno accertato diverse autorizzazioni scadute, con alcuni dati mancanti per identificare i proprietari. L'intervento è stato effettuato giorni fa in via Croce