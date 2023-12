"Girano auto sospette", la paura di ladri nel salernitano

Macchine sospette e terrore dei ladri, sempre più spesso le segnalazioni di presenze sospette nel proprio quartiere e vicino alle proprie abitazioni vengono diffuse tra residenti e cittadini. Così come già accaduto nei comuni di Nocera Superiore e Cava de' Tirreni, anche a Scafati le stesse circostanze sono state denunciate ai carabinieri

La segnalazione

"Fate attenzione - scrive un cittadino - per San Pietro girano due macchine grandi, Audi e una Mercedes classe A". Qualcuno raccoglie l'allarme e spiega che si tratta di persone che girano alla ricerca di appartamenti da svaligiare. La segnalazione è stata inoltrata anche ai carabinieri. Giorni fa, a Nocera Superiore, era stata segnalata una Bmw bianca con tre persone a bordo, con cappello e mascherina, girare per via Santa Maria delle Grazie.