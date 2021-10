Auto si ribalta in autostrada, muore giovane di 18 anni: sconto di pena per l'imputato

Riduzione della pena ad 1 anno per il giovane che a giugno del 2017 restò vittima di un incidente, insieme all'amico di 18 anni, che morì sul colpo. I due tornavano a casa, a Scafati, sull'autostrada Salerno-Napoli, da una discoteca di Salerno.

La dinamica

La Fiat 500 guidata dall'imputato perse il controllo e si ribaltò più volte. A venire sbalzato all'esterno fu E.M. , 18 anni, morto sul colpo. Venti giorni di prognosi invece per l'imputato, un 20enne all'epoca dei fatti, rimasto ferito in maniera grave. La Corte d'Appello, in accordo con le parti, giorni fa, ha ridotto la pena ad un anno rispetto al primo grado per il giovane imputato.