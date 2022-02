Allarme baby gang a Scafati, nel mirino passanti e automobilisti: l'appello al sindaco

Baby-gang in azione a Scafati. Nell'ultimo fine settimana, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri hanno incrementato i controlli nella zona sulla scorta delle segnalazioni dei residenti rispetto alla presenza di minorenni che seminerebbero paura tra passanti e automobilisti.

Gli episodi

Recuperando le segnalazioni dei residenti della frazione San Pietro, con gruppi di ragazzi che aggredirebbe per poi rubare a passanti e all'interno di automobili, il Sindaco Cristoforo Salvati si è attivato nei giorni scorsi per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine in tutta l’area di riferimento per identificare i ragazzi segnalati dai residenti e garantire azioni risolutive. “Nei giorni scorsi – ha spiegato il Sindaco Salvati – mi sono confrontato sia con i carabinieri della locale tenenza sia con gli agenti della Polizia locale ai quali ho chiesto la massima attenzione rispetto alla problematica che mi è stata segnalata da più parti. Ringrazio sia il tenente dell’Arma, Gennaro Vitolo, sia il nostro comandante, Salvatore Dionisio, che si sono attivati tempestivamente incrementando, già nel fine settimana appena trascorso, i servizi di pattugliamento nella zona. I minori in questione, una volta identificati, saranno segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Abbiamo, inoltre, chiamato in causa anche i servizi sociali dell’Ente che stanno lavorando per garantire gli interventi di loro competenza”