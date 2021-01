Scafati, bancarotta fraudolenta di una cooperativa che gestisce parcheggi: tre indagati

Bancarotta fraudolenta, tre indagati dalla Procura di Nocera Inferiore. L'operazione, coordinata dal pm Angelo Rubano di Nocera Inferiore, ha riguardato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 818.807mila euro, emesso a carico di T.D. , M.C. e P.P. , accusati anche di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avendo maturato debiti nei confronti dell'Erario pari a 500mila euro

L'indagine

L'inchiesta ha smascherato - con il lavoro dei carabinieri della sezione di p.g. in Procura - le attività illecite dei tre che, non solo causavano il fallimento di una società, impegnata nella gestione di aree parcheggio, in passato titolata al servizio anche in alcuni comuni del Nord, ma distraevano liquidità dall'attivo fallimentare della stessa. Gli accertamenti compiuti sulla cooperativa, insieme a personale dell'Inps, ha portato a svelare una serie di fittizie assunzioni volte a giustificare una quota di patrimonio sociale sottratto. Inoltre, con i fondi distratti era stata creata un'altra società che, ad oggi, gestisce alcuni parcheggi die nti pubblici tra la Campania e Bergamo. La polizia giudizia ha proceduto ieri, ed oggi, al recupero delle somme indebitamente sottratte attraverso il sequestro di beni immobili, mobili, quote societarie e conti correnti che erano nella disponibilità dei tre indagati