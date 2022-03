Schiacciato dal carico d’aglio, morto a 76 anni: ci sono due indagati

Travolto dal carico di aglio perso da un camion, sono due le persone indagate per la morte di Vincenzo Bifulco, pensionato 76enne di Scafati, deceduto giorni fa in via Sardoncelli, nella periferia di Boscoreale.

Le indagini

Si tratta del conducente 37enne del furgone e del legale rappresentante della cooperativa per cui lavorava il giovane. Per entrambi, incensurati e scafatesi, si tratta di un atto dovuto per permettere alla Procura di svolgere l’autopsia sul corpo della vittima, che si terrà martedì presso la camera mortuaria dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. L'autotrasportatore si era fermato per prestare soccorso, ma per il 76enne non c'era stato nulla da fare. Sul posto, per eseguire tutti i rilievi del caso e avviare le indagini, erano intervenuti gli agenti della polizia municipale di Boscoreale. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo