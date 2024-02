Clan a Scafati, si costituisce uno degli irreperibili

Si è costituto giorni fa, alla caserma dei carabinieri di Scafati uno dei 5 latitanti del blitz di venerdi scorso, che aveva condotto in stato d'arresto 31 persone.

L'indagato

Si tratta di U.G. , che si è consegnato ai militari dell’arma di Scafati. Anche lui, come altri, è coinvolto nell'indagine del sostituto procuratore a Salerno, presso la Dda, Elena Guarino, concentrata sul nuovo clan di Scafati. E che farebbe capo a Dario Federico (allo stato irreperibile), che - secondo le accuse - da anni avrebbe gestito una serie di interessi nel comune dell'Agro nocerino: dal traffico di droga alle estorsioni, grazie a sodali e parenti che risiedono nello stesso territorio. Nel 2007 fu condannato in via definitiva come promotore di un'associazione mafiosa. Allo stato gli irreperibili restano ancora quattro