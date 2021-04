Scafati, pelatura di cipolle senza rispetto norme Covid: indagine su lavoratori irregolari

La polizia municipale di Scafati ha avviato un'indagine dopo aver scoperto sette lavoratori, sui quali sono in corso accertamenti, che si occupavano della pulizia di cipolle senza rispettare la normativa anti-Covid.

Il blitz

L'operazione è stata condotta insieme alla Guardia di Finanza, in via Nappo, nella zona periferica di Scafati, giorni fa. Sul posto gli inquirenti ci sono giunti dopo una segnalazione - pare per una discussione sfociata quasi in un litigio tra due vicini di casa - arrivando ad identificare tutti i presenti, lavoratori compresi. Due di questi, stranieri, non sarebbero stati in regola. Inoltre, stavano lavorando alla pulizia delle cipolle senza il rispetto delle normative anti Covid. L'attività lavorativa era gestita da una donna, anch'ella identificata dai vigili urbani. Sono attualmente in corso verifiche di natura fiscale sui soggetti identificati, per verificare l'eventualità di una multa o sanzione per quanto riscontrato. In merito ai sopralluoghi, le forze di polizia hanno poi inviato un'informativa alla Procura di Nocera Inferiore.