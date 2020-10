Esplosione in serata, bomba carta distrugge ingresso bar a Scafati

Una bomba carta ha distrutto la saracinesca d'ingresso e parte del bar "Gallo" a Scafati. L'episodio è avvenuto qualche minuto fa, in via Poggiomarino, dove è ubicata l'attività. Si tratta del quarto evento di natura "intimidatoria" registrato nell'Agro nocerino, solo nell'ultima settimana.

Settimana di fuoco nell'Agro

Prima di ciò, a Pagani si era registrata l'esplosione di una bomba carta presso la casa di un imprenditore, poi un camion incendiato presso una nota azienda in via De Gasperi. Ieri notte, invece, presso il cantiere a Nocera Superiore dove si sta costruendo la nuova caserma dei carabinieri, è stato dato fuoco ad un camion della ditta operante. Ora Scafati, che torna prepotentemente nelle cronache per un episodio, certamente drammatico. Sul posto le forze dell'ordine, presenti, per avviare le indagini. L'esplosione è stata sentita da molti residenti, che avevano inizialmente pensato a dei fuochi d'artificio. A Scafati, già nel recente passato, si erano registrati diversi episodi simili, che si scoprirono poi essere parte integrante di indagini dell'Antimafia legata al mondo dell'estorsione e dello spaccio di droga.

il commento del sindaco Cristoforo Salvati

