Danni per l'alluvione, Scafati chiede lo stato di calamità naturale

Il Comune di Scafati chiede lo stato di calamità naturale. La irchiesta è nella delibera 283 del 29 novembre scorso, su proposta del sindaco di Scafati Cristorofo Salvati e inoltrata agli organi competenti, dopo quanto accaduto il 22 ed il 23 novembre scorsi

L’obiettivo è garantire il ripristino, il recupero ed il risarcimento dei danni provocati ai beni demaniali, al patrimonio pubblico nonché dei danni subiti da cittadini e commercianti, qualora espressamente previsto dall’ordinanza di riconoscimento dello stato di calamità naturale.

“Rispetto a quanto accaduto - ha spiegato il Sindaco - sul nostro territorio, nei giorni scorsi, a causa degli allagamenti provocati dalle abbondanti piogge, non potevamo non agire in qualche modo, a tutela della città e dei nostri concittadini. Ormai, ad ogni allerta meteo incorriamo in una situazione di emergenza. Non trattandosi, pertanto, più eventi eccezionali, ma ordinari, abbiamo deciso di deliberare in Giunta comunale una proposta per richiedere agli Organi preposti la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il nostro territorio. E’ giusto che chi ha subito danni, venga risarcito. La nostra Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha lavorato costantemente per giungere ad una soluzione definitiva che ponesse fine alla problematica degli allagamenti, dopo oltre trent’anni di attese e promesse non mantenute dalle precedenti Amministrazioni e dalle istituzioni sovra-comunali competenti. Una cosa è certa. Entro la fine di questo mandato amministrativo saranno ultimati i lavori per la realizzazione della rete fognaria nella nostra città. Intanto, stamattina ho incontrato a Napoli il Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici, Luca Cascone, che mi ha rassicurato in merito ai lavori di riqualificazione complessiva di piazza Garibaldi e del Rio Sguazzatorio. Ci stiamo, inoltre, attivando per ottimizzare il servizio della Protezione civile, consapevoli del fatto che nel momento in cui si verificano delle esondazioni abbiamo bisogno di intervenire, di garantire il supporto necessario ai cittadini e ai commercianti in difficoltà”.

“Spero che la nostra proposta venga accolta - ha aggiunto l’Assessore alla Manutenzione, Camillo Auricchio - Abbiamo la necessità di risarcire chi ha subito danni. Le istituzioni regionali e nazionali devono supportarci in questo momento difficile. Purtroppo, al momento, anche a causa di diversi furti subiti, non disponiamo di mezzi per fronteggiare tali emergenze al 100%. Ed è per questo motivo che ringrazio i vigili del fuoco, la polizia municipale, i consiglieri, gli assessori e tutti i cittadini che, durante le ore di emergenza, hanno prestato assistenza con i mezzi a loro disposizione”.