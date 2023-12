Nuova caldaia e ripristino illuminazione, l'annuncio del sindaco su due scuole

E' stata rimossa la vecchia caldaia presso la scuola di via M. D'Ungheria a Scafati. A comunicarlo è stato il sindaco Pasquale Aliberti, con tanto di foto, con l'installazione della nuova.

L'annuncio

"Come promesso, questa mattina (ieri, ndr) stiamo procedendo alla sostituzione della caldaia arrivata venerdì scorso. Nel frattempo stiamo risolvendo anche i problemi della pubblica illuminazione in via Francesco Matrone"