Telefonini per il detenuto, condannato avvocato

Era accusato di aver cercato di introdurre nel carcere di Saluzzo, in Piemonte, tre telefoni cellulari, che gli furono trovati durante i controlli al metal detector. Per quei fatti, risalenti al 2021, un avvocato salernitano è stato condannato ad 1 anno 4 mesi di reclusione

Le accuse

Quel giorno, con lui, c'erano altre tre persone. Due sono state assolte, mentre vi è stato lo stralcio per un'altra persona, di età minore. I telefonini pare fossero destinati ad un pregiudicato di Scafati, noto per inchieste sul traffico di droga e detenuto nel carcere di Saluzzo, in Piemonte. L'inchiesta è stata condotta dalla procura di Cuneo. Il legale teneva i telefoni cellulari all'interno di cellophane, nascosti nelle calzature che indossava.