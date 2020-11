Rapinato caseificio a Scafati: in due fanno irruzione con una pistola

Rapina in pieno giorno in un caseificio a Scafati, in via Passanti. L'episodio si è verificato qualche giorno fa, quando due sconosciuti hanno fatto irruzione nell'attività commerciale

Il fatto

Il gruppo di rapinatori è riuscito a portare via appena 100 euro. Il colpo si è consumato poco dopo mezzogiorno. I due erano giunti in loco in sella ad uno scooter. Uno dei due impugnava una pistola ed ha minacciato il titolare per farsi consegnare i soldi. I due sono poi fuggiti via, in direzione dei paesi vesuviani. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Scafati