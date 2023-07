Si chiude con 7 condanne il primo grado del processo a Scafati, nato da un'indagine della Dda Antimafia di Salerno, per altrettante persone. Sullo sfondo c'erano accuse di estorsione verso esercizi commerciali a Scafati, al fine di installare servizi e slot e favorire clan di camorra. Così come armi, violenza privata, illecita concorrenza e associazione mafiosa. Tra 70 giorni il deposito della sentenza.

L'indagine

L'inchiesta partita nel 2017 produsse oltre venti misure cautelari. Diverse posizioni sono state definite icon i giudizi abbreviati. Il lavoro della procura Dda Antimafia ricostruì 21 presunte estorsioni, anche tentate, a danno di commercianti ai quali sarebbero stati imposti servizi e forniture, con la garanzia di protezione. Insieme a 17 episodi di racket registrati tra l’Agro nocerino sarnese e i paesi del vesuviano. Sullo sfondo vi sarebbero state le attività criminali di tre distinti clan, Cesarano, Matrone e Loreto/Ridosso. Tra i principali interessi vi sarebbe stato anche il traffico di armi, il controllo del settore delle slot machine e l’attività estorsiva ai danni di operatori economici del comprensorio, consistita nella riscossione di pagamento in contanti e nell’imposizione a fini di lucro di forniture e servizi, in primi la collocazione di macchine da gioco presso bar ed esercizi di ristorazione. Le condanne vanno dagli 11 ai 2 anni, con esclusione e riconoscimento dell'aggravante agevolativa a clan di natura mafiosa. Diverse anche le assoluzioni - anche per gli stessi imputati raggiunti da condanna - decise dal tribunale di Nocera Inferiore.