Un chilo e mezzo di coca in albergo, coppia nei guai

Oltre un chilo e mezzo di cocaina custodito in un albergo di Lettere, la procura di Torre Annunziata ha chiuso le indagini nei riguardi di un 47enne di Scafati ed una 33enne venezuelana, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta risale al 9 agosto 2022.

L'indagine

La droga era divisa e nascosta in involucri di carta stagnola e imballaggio. La scoperta avvenne per caso, durante un intervento legato ad un tentativo di suicidio da parte di una giovane donna, una spagnola, che minacciava di lanciarsi da un muretto. A salvarla furono i carabinieri. La donna aveva passato la notte precedente con gli altri due. Con l'inchiesta conclusa, ora la procura di Torre Annunziata provvederà a chiedere per entrambi il rinvio a giudizio.