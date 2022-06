Scoperti a trasportare rifiuti, minacciano comandante dei vigili: intera famiglia a processo

Minacce al comandante dei vigili urbani di Scafati, Salvatore Dionisio. Così come smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi. Con queste accuse finisce sotto processo un'intera famiglia di Scafati. Tra gli imputati un uomo di 55 anni, madre di 52 e una ragazza di 30. Il processo comincerà a febbraio, dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore.

La storia

Secondo le accuse, che risalgono ad agosto dello scorso anno, i tre furono beccati mentre trasportavano rifiuti speciali e anche pericolosi, a bordo di un furgone. Il carico comprendeva una vasca da bagno, un forno, pentole, sgabelli e materiale che doveva essere portato nell'area antistante della società Acse in via Diaz. In ragione di ciò, i tre furono denunciati per violazione delle norme ambinetali. Quando furono scoperti - era il 21 agosto - i tre avrebbero minacciato il comandante dei vigili: «Ti devo far togliere la divisa, ti devo strappare la camicia. Sto s...». Le minacce si consumarono anche alla presenza di testimoni, poi finite in un verbale e in un'informativa di reato. Da lì le denunce a piede libero sporta dal comando e il processo ottenuto dalla Procura di Nocera Inferiore, con decreto di citazione diretta a giudizio. Il dibattimento partirà il prossimo 14 febbraio.