"Comunità sensibile", bando per la nomina di un direttore dell'azienda speciale

L' Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”, afferente per l'ambito dei servizi sociali ai Comuni di Scafati (capofila), Angri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” con scadenza il 30 Ottobre 2022.

Le info

L’incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico potrà essere revocato per risultati inadeguati. La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione e la comparazione dei curricula presentati tenendo conto della formazione in area sociale, dell’esperienza professionale nell’area del coordinamento e management dei servizi sociali e delle funzioni maturate in un Ente Pubblico, ma anche all’attitudine all’innovazione digitale, al dinamismo, alle capacità di cooperazione con le Organizzazioni di cittadinanza attiva e del volontariato.

Per leggere l'avviso collegarsi qui > https://www.comunitasensibile.it/ente/atti/evidenza/13