Scafati, rapine, furti e aggressione: nuova condanna per un pregiudicato

"Non compete alla Cassazione stabilire valutazioni sul vizio parziale di mente ritenute equivalenti, nelle sentenze precedenti, rispetto alle circostanze aggravanti". Così la Suprema Corte su una condanna per lesioni, del 2014, nei riguardi di S.S. , scafatese

La storia

L'uomo, con precedenti per rapine, come quella ad una farmacia con una maschera bianca e armato di coltello, si è visto confermare una condanna per un ennesimo reato con l'accusa di lesioni, che ha respinto il suo ricorso, presentato dai legali di fiducia. Tra i suoi precedenti, l'uomo era stato processato anche per aver rubato il borsello ad un medico, che lo stava visitando in casa, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari.