Ieri, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato oltre 5 chili di sigarette di contrabbando a Scafati, durante un controllo del territorio. Le sigarette, detenute per la vendita da un soggetto di nazionalità africana, erano nascoste in un autoveicolo abbandonato vicino alla sua abitazione.

Il blitz

L'operazione è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore, che hanno notato il soggetto comportarsi in modo sospetto all'interno del veicolo abbandonato. Avvicinatisi, hanno scoperto 253 pacchetti di sigarette di varie marche note (Marlboro, Winston, Chesterfield, Rothmans, 821, e altre) pronti per essere venduti illegalmente. Le sigarette sono state sequestrate e il responsabile è stato segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sanzioni amministrative del caso.