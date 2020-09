Covid-19, cinque nuovi casi positivi nel comune di Scafati

Aumentano i casi nel salernitano, nello specifico in tre comuni. Cinque sono i casi positivi al Coronavirus nell'Agro nocerino, nel comune di Scafati. Lo ha comunicato il sindaco Cristorofo Salvati.

"Cari cittadini è appena arrivato l'aggiornamento dall'Asl Salerno sui nuovi contagi da covid 19. Oggi 5 nostri concittadini sono risultati positivi e si aggiungono ai 3 positivi di ieri per un totale di 25 casi nella nostra città. Per fortuna sono tutti domiciliati ma vi anticipo che se questi dati continueranno a crescere emanerò, già dalla prossima settimana, delle ordinanze restrittive. Vi chiedo collaborazione, vi chiedo di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento sociale e di igienizzare spesso le mani. Non possiamo ritornare alla situazione di qualche mese fa, dobbiamo essere tutti responsabili, dobbiamo tutelare le persone deboli e a rischio"