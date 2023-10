Morta nei pressi dell'ospedale a Scafati, la famiglia presenta esposto

Un esposto in procura per verificare ed accertare eventuali responsabilità nella fase dei soccorsi e non, a seguito della quale è deceduta giorni fa una 59enne di Scafati, all'esterno dell'ospedale.

I fatti

La salma della donna resta sotto sequestro, presso il cimitero di Scafati. Da valutare, ora, l'eventuale autopsia. Nell'esposto si chiede di verificare se vi siano state responsabilità nel decesso della donna. Dall'arrivo dell'ambulanza da Angri fino alla richiesta di aiuto della municipale al personale dell'ospedale di Scafati. Stando ad una ricostruzione fatta anche dalla Regione Campania, il mezzo di soccorso era giunto con un tempo di arrivo pari ad 11 minuti e 13 secondi. I medici a bordo avevano fatto sei interventi con il defibrillatore e sei somministrazioni di adrenalina, ma vi era già il blocco cardiaco quando erano giunti sul posto.