A Scafati un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri per sospetto di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo i Carabinieri hanno perquisito il giovane e la sua abitazione, trovando 12,6 grammi di crack, suddivisi in 55 dosi, 15 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione. Il minore è stato poi portato in un centro di prima accoglienza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.